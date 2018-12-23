توتنهام يقلب تأخره إلى ريمونتادا بثلاثية في الشوط الأول أم إيفرتون

أنهى توتنهام الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه فريق إيفرتون متقدما بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب “جوديسون بارك”، فى ختام مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون لم ينتظر سوى 21 دقيقة ليعلن عن تقدمه عبر ثيو والكوت، ولكن كان رد توتنهام سريعا بهدف التعادل عبر نجمه الكورى الجنوبى هيونج مين سون فى الدقيقة 27.

ومنح ديلى ألى التقدم للسبيرز فى الدقيقة 35، وأضاف النجم هارى كين ثالث أهداف توتنهام فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يمتلك إيفرتون 24 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 48 نقطة.