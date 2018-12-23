توتنهام يمطر شباك إيفرتون بسداسية فى الدوري الإنجليزي

سحق توتنهام مضيفه فريق إيفرتون بستة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب “جوديسون بارك”، فى ختام مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

كان إيفرتون البادئ بالتسجيل فى الدقيقة 21 عن طريق ثيو والكوت، ولكن جاء رد توتنهام سريعا بهدف التعادل عبر نجمه الكورى الجنوبى هيونج مين سون فى الدقيقة 27.

ومنح ديلى ألى التقدم للسبيرز فى الدقيقة 35، وأضاف النجم هارى كين ثالث الأهداف فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، لينتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام 3 – 1.

وفى الشوط الثانى واصل توتنهام هجومه الكاسح على مرمى إيفرتون، ليسجل النجم الدنماركى كريستيان إريكسن رابع الأهداف فى الدقيقة 48، قبل أن يقلص جيلفى سيجوردسون النتيجة للتوفيز بتسجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 51 من زمن المباراة.

ولكن عاد من جديد السبيرز ليضرب مرمى إيفرتون بثنائية عن طريق هيونج مين سون وهارى كين فى الدقيقتين 61 و 74 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز عزز توتنهام مركزه الثالث برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 24 نقطة فى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذى يتصدره فريق ليفربول برصيد 48 نقطة.