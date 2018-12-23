رياضةعاجل

توتنهام يمطر شباك إيفرتون بسداسية فى الدوري الإنجليزي

23 ديسمبر، 2018
28 أقل من دقيقة

سحق توتنهام مضيفه فريق إيفرتون بستة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب “جوديسون بارك”، فى ختام مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

كان إيفرتون البادئ بالتسجيل فى الدقيقة 21 عن طريق ثيو والكوت، ولكن جاء رد توتنهام سريعا بهدف التعادل عبر نجمه الكورى الجنوبى هيونج مين سون فى الدقيقة 27.

ومنح ديلى ألى التقدم للسبيرز فى الدقيقة 35، وأضاف النجم هارى كين ثالث الأهداف فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، لينتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام 3 – 1.

وفى الشوط الثانى واصل توتنهام هجومه الكاسح على مرمى إيفرتون، ليسجل النجم الدنماركى كريستيان إريكسن رابع الأهداف فى الدقيقة 48، قبل أن يقلص جيلفى سيجوردسون النتيجة للتوفيز بتسجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 51 من زمن المباراة.

ولكن عاد من جديد السبيرز ليضرب مرمى إيفرتون بثنائية عن طريق هيونج مين سون وهارى كين فى الدقيقتين 61 و 74 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز عزز توتنهام مركزه الثالث برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 24 نقطة فى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذى يتصدره فريق ليفربول برصيد 48 نقطة.

مقالات ذات صلة

8 أكتوبر، 2018
62

السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال

19 نوفمبر، 2018
34

السيسي: “جميعًا سنتقابل أمام الله وسنُحاسب على كل كلمة تلفظنا بها”

1 ديسمبر، 2018
36

مميش: حياة المواطن المصري أهم من المعدات والسفن

30 أكتوبر، 2018
291

ميركل خلال لقائها السيسي: مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب والهجرة

إغلاق