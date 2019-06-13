توتّر في مياه الخليج.. من تفجيرات الفجيرة إلى هجوم خليج عمان (تسلسل زمني)

بات الخليج العربي ومنطقة الخليج عموما على صفيح ساخن في الآونة الأخيرة جراء بالاعتداءات والعمليات التخريبية، في ظل تصاعُد التوتّر بين واشنطن وطهران، مع توالي التهديدات الإيرانية بإثارة القلاقل في المياه الخليجية، التي قابلتها تحذيرات أمريكية من “استهداف إيران أو عُملائها سفن تجارية وناقلات نفط للإضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة”.

وقعت في مياه الخليج منذ بداية التصعيد الأمريكي الإيراني:

“تخريب” في مياه الإمارات

في 12 مايو الماضي، تعرّضت 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات لـ”عمليات تخريبية” بالقُرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي القريب من إمارة الفُجيرة وفي المياه الاقتصادية للدولة، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي نقلته وكالة الأنباء الرسمية للإمارات (وام).

والسفن الأربع التي تعرّضت للتخريب في مياه الإمارات هم: ناقلتا نفط سعوديتان وثالثة إماراتية ورابعة نرويجية، حسبما أعلنت السلطات الرسمية في الدول الثلاث.