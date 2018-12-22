توجيه عاجل من وزير التعليم العالي بشأن تزامن إجازات أعياد الميلاد مع الامتحانات

طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعدم تعارضها مع الإجازات الرسمية المقررة، كما وجه الوزير باتخاذ كافة الجامعات الاستعدادات الكاملة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى، اليوم السبت، بمقر جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، ود. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

كما هنأ رؤساء الجامعات بصعود بعض الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي ، حيث أشار الوزير أيضا إلى ارتفاع تصنيف مصر لتشغل المرتبة 59 على مستوى العالم في مجال التعليم العالي، حسبما ورد في قمة المعرفة التي شهدتها مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الشهر الجاري، وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار العمل لضمان رفع الترتيب العالمي للجامعات المصرية.

وشدد على ضرورة دعم القطاعات المعنية ذات الصلة برفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم دوليا عبر منح الجامعات مكافئات مجزية ماديا لهم.

وأشار الوزير إلى مناقشة مجلس النواب تعديل 5 مواد في قانون تنظيم الجامعات لإتاحة الفرصة للجامعات الحكومية منفردة أو بالشراكة في إنشاء جامعات أهلية تدار بواسطة الجامعة، بهدف زيادة الاستثمار في نظام التعليم الجامعي.

ووجه الوزير بضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة.

وفي هذا الشأن عرض د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تصورا لمقرر اللياقة البدنية والصحة والذي يركز على آليات الحفاظ على اللياقة البدنية والتدريب والغذاء العملي.

ووجه الوزير بتقديم دراسة تفصيلية لكافة عناصر المقرر الدراسي وبحث كيفية تنفيذه بعد مناقشة التفاصيل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، ويعرض على المجلس في اجتماعه القادم.

وبحث المجلس الشائعات والأخبار المغلوطة التي تتردد من جانب البعض بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وأكد المجلس أن المطروح الآن للمناقشة المستفيضة من جانب لجنة القطاع الطبي هو مسودة اللائحة، وقابلة للتعديل والإضافة والحذف بما يحقق الاستفادة من كافة الآراء.

وأكد المجلس الأعلى أيضا أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، كما أكد المجلس أيضا أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.