توصيل عداد كهرباء للمباني العشوائية.. تعرف على الإجراءات

يرغب الكثير من سكان المباني العشوائية المقامة في المحافظات المختلفة في توصيل عداد الكهرباء إلى منازلهم، لكنهم يقابلون الكثير من العوائق التي تحول بينهم وبين ذلك، ومنها رفض المسئولين توصيل عداد الكهرباء للمباني المخالفة لاشتراطات البناء لأنها تهدد حياة المواطنين وتعرضها للخطر.

ومع تزايد مطالب المواطنين لتوصيل عداد الكهرباء إلى عقاراتهم ومنشآتهم المخالفة لاشتراطات وضوابط الترخيص، فتحت الحكومة الباب لتقديم الطلبات بهذا الشأن، حيث تمكنت وزارة الكهرباء من خلال مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والمخالفة القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.

ويتم تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية وفقا لشروط وضعها مجلس الوزراء، ومنها ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفا لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل “المحليات”، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.