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توفيق عكاشة: نعيش الآن مرحلة آخر الزمان

20 ديسمبر، 2018
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قال الإعلامي توفيق عكاشة؛ إنه خلال متابعته للأحداث الجارية في العالم؛ وجد حالة من المخاض العالمي الذي سوف ينتج عنه تغيير في خريطة العالم.

وأوضح عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ أننا نعيش الآن في مرحلة آخر الزمان؛ ويوجد ثلاثة سيناريوهات أساسية لأحداث آخر الزمان منها اليهودي والمسيحي والإسلامي، منوها أن من يستطيع صناعة الأحداث في الوقت الحالي هو من يملك الأموال.

وأشار عكاشة؛ أن هناك مجلس إدارة العالم يدير العالم من خلف الستائر؛ ويوجد حالة توتر في أوروبا وأمريكا وعدد من بلاد العالم بسبب قرب نهاية العالم.

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