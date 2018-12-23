توقيع بروتوكول لرفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بشبراخيت ب200مليون جنيه لتخدم 19قريه بنطاق محافظة البحيرة

البحيرة: سعيد شتا

فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بضرورة تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي بمدن ومراكز وقرى محافظات الجمهورية وبتعليمات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة مد خدمة الصرف الصحي للقرى وطلب اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتدعيم الصرف الصحي بمدينة شبراخيت وقراها .

صرح المهندس ماهر العدوى رئيس الادارة المركزية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوجه البحرى إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ويمثلها اللواء/ إيهاب خضر- رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مصنع الطائرات واللواء محمد زين مفوضا عن الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة لتنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بشبراخيت بطاقة 20 ألف متر مكعب يوم لتصبح الطاقه الإجمالية للمحطه 36 ألف متر مكعب يوم وبقيمه تقديريه 200 مليون جنيه .

وأضاف المهندس ماهر العدوى رئيس الادارة المركزية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوجه البحرى بأن المحطة ستخدم توسعات مدينة شبراخيت و 19 قريه مجاورة لها وسيتم بدء الأعمال فور استلام الموقع وبمدة زمنية قدرها 18 شهرا .

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع قريبا بحضور المحافظ ولفيف من قيادات وزاره الاسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .