ثورة فشنك واتحدي

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

تصاعدت نداءات اعضاء جماعة الاخوان الارهابية بالخارج واعوانهم داخل مصر بالنزول غدا الجمعة لعمل مظاهرة ضد الرئيس السيسي بحجج معلوم ومعروفة انها وهمية وغير حقيقية وتكشف تلك النداءات عن اشخاص فقدوا الانتماء والامانة و اصبحوا كلاب ضالة لايعرفون سوي لغة التخريب والدعوة للفوضي والانفلات .

وظهرت المأرب الشيطانية لهذة الجماعة الارهابية من خلال نشر فيديوهات مفبركة و بوستات هزيلة مغرضة وشائعات رخيصة مدفوع ثمنها من جانب قطر وتركيا وتدعمها جهات اجنبية لا تريد لمصر الخير او التقدم. واصدرت الجماعة المأجورة تعليمات الي لجانها الالكترونية ببث المزيد من السموم لايهام الشعب المصري بأن هناك ثورة وان الجماعة مازالت قادرة علي الحشد والجمع الجماهيري .

وانا اقول وكلي ثقة بل انني علي يقين مطلق بأن غدا الجمعة سيكون يوم عادي سيكون دليلا قاطعا علي فشل الجماعة الارهابية و التأكيد علي وعي الشعب المصري وكشفه لحقيقة الامور و قدرته علي تحدي الفكر الارهابي التخريبي وذلك ليس بجديد علي شعب ابهر العالم بخروجه يوم 30 يونيه لاسقاط تلك الجماعة التي سعت في الارض فاسدا و قتلت الابرياء و استباحت كل صور التدمير من اجل السلطة والاستبداد .

ويعرف الشعب ما حدث في الدول العربية الشقيقة التي انهارت جيوشها وتهدمت بيوتها ومؤسساتها واصبح اهلها لاجئين مبعثرين لاحول لهم ولا قوة .وكم سمعنا من اهل هذة الدول حجم معاناتهم وتشريدهم واوجاع قلوبهم لانهم فقدوا اوطانهم واعطوا الفرصة لاهل الشر والارهاب للتحكم في مصائرهم .

ولان لهذا الشعب جيش قوي عتيد وشرطة مصرية قوية لاتعرف التراخي و الاستهتار وعلي رأسها وزير الداخلية محمود توفيق هذا الرجل المخضرم الذي يعمل في صمت واتزان ومعه كتيبة من الابطال بالامن العام و الامن الوطني وان كان الجهاز الاخير قد لعب الدور الاكبر في توجيه ضربات استباقية كبيرة الي العناصر الارهابية وتم القبض علي اكثر من 220 خروفا منهم و تم تجفيف منابع التحريض بقدر المستطاع بما يضمن شل حركة الجماعة الارهابية و ازهاق قدرتها وخفض معتوياتها لدرجة تحت الصفر.

واستطيع القول ان غدا الجمعة هو يوم اعلان الشعب وفاة الجماعة الارهابية للابد والقضاء علي كل صور العمالة والخيانة و الاجهاز علي مخططات دول العداء ومخابراتها الخسيسة التي تحاول جاهدة اسقاط الدولة المصرية و اقحامها في دائرة الفوضي و الانفلات من اجل ايقاف حركة التنمية التي دارت عجلاتها و حققت مصر رغم معاناة محاربة الارهاب الاسود ورغم الحصار المفروض عليها بالشائعات والمؤامرات اكبر حجم من الانجازات في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية والصحة وقطاع الاعمال و تطوير الجيش والشرطة و القضاء علي العشوائيات وتكافل وكرامة والصحة وخاصة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والقضاء علي فيرس سي و التقدم الرهيب في تنفيذ الاسكان الاجتماعي و بناء العاصمة الادارية الجديدة و العلمين و شرق العوينات وغيرها من مظاهر التشييد العملاقة واقامة الطرق والكباري وشق قناة السويس و الاستكشافات البترولية الكبيرة وخاصة حقل ظهر وكذلك انشاء العديد من محطات الكهرباء العملاقة .كلها انجازات لاينكرها الا جاحد او كلب حقير لايعرف اهمية وطنه و لايدرك مخاطر ما يفعله من اعمال .

لقد اعاد الرئيس السيسي مصر الي مصاف الدول الكبري و استطاع بحكمة واقتدار بوصفه البطل الشجاع الذي تحمل المسئولية في اشد الصعاب ان يحافظ علي الوطن ويحميه من براثن الارهاب الاسود ودحض ترتيبات اقزام الغرب و افشال محاولاتهم المستميتة لتدمير الاخضر واليابس .

ابدا لن تسقط مصر و لن تركع الا لله و سيعلم الجاهلون الي اي مستنقع يعملون وانهم امام صلابة الشعب المصري هم الخاسرون .

تحية اجلال وتقدير لجنود وضباط علي الحدود يواجهون الشمس الحارقة ويحمون الارض والعرض ببسالة واستبسال وتحية واجلال وتقدير لكل جندي وضباط حافظ الامن الداخلي قائمون. وتحية لمن سقطوا لهذا الوطن شهداء من الجيش والشرطة رفعوا بدماءهم قدر بلادهم ببطولة وفداء ورفعهم الله عنده في اعلي عليين.وتحية لاهل هولاء الشهداء الذين تمسكوا بالصبر دواء و وعلي الله رزقهم في السماء .

و اقول للرئيس السيسي نحن خلفك بل امامك لمجابهة كل خاين وعميل واننا معك المنتصرون. واذل الله اهل التخريب والدعوة الي الفوضي والانفلات ولعنهم بما كسبوا خائبين..صم عمي بكم فهم لايفقهون .في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا .

لعن الله قوم الخرفان الذين تحجرت قلوبهم الي درجة السواد وعشق الشر والدم و التخريب