ثورة محمد صلاح واللاعبين وراء إلغاء قرار إستبعاد عمرو وردة

عندما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، امس استبعاد اللاعب عمرو وردة بعد فضيحة الفيديو الجنسى من القائمة على أن يحمل حقائبه ويرحل من المعسكر فورا ،لم يكن يتوقع حدوث تعاطف جماهيرى والاهم من اللاعبين مع اللاعب باعتبار ان هناك بعض المسئولين تطاردهم فضائح جنسية مسجلة وموثقة . القرار لم يعجب اللاعبين وبدلا من أن يحمل حقائبه ويرحل وإذ باللاعبين يطالبونه بالاستمرار ثم اجرى النجم محمد صلاح اتصالا هاتفيا بالمهندس هاني أبوريدة يطالبه بالحضور والجلوس مع اللاعبين، وأكدوا أن الخطأ وارد، وأن الناس لا بد أن تغير ثقافتها وكلام كثير مفاده أن اللاعب لن يخرج من المعسكر، وخوفا من غضب صلاح تم الرضوخ للأمر وإعادة وردة للمعسكر. وإزاء موقف صلاح كان استمرار وردة والبحث عن موقف لحفظ ماء وجه اتحاد الكرة بعد قرار الأمس بالاستبعاد، والبحث عن مبرر لقرار العفو الذي يتم صياغته حاليا، ثم جاء الموقف الثالث في المباراة بإشارة أحمد المحمدي كابتن الفريق بعد إحرازه هدف التقدم على الكونغو ورفع إشارة 22 لتأكيد حق وردة في التواجد، ثم تغريدات محمد صلاح التي يدافع ويبرر موقف عمرو وردة ثم تصريحات اللاعبين التي تدافع عن وردة.