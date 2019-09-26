جائزة التميز لجامعه بنها من الصين في روبوت يتخلص من ورد النيل

جائزة التميز لجامعه بنها من الصين في روبوت يتخلص من ورد النيل

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

فازت جامعه بنها بجائزة التميز فى مسابقة الروبوت العالمية والمقامة بجامعة شيان الصينية .

صرح الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على الدراسات العليا والعلاقات الدولية بجامعه بنها بأن فريق كليه الهندسه بشبرا جامعة بنها نجح فى أجتياز التصفيات وحصل على جائزه التميز ومكافأة مالية بعد أن حصل على المركز السابع فى المسابقة من أجمالى ٣٢ مشارك من مختلف جامعات العالم .

صرح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بأن جامعه بنها تقوم بدعم الأبتكار والأبداع وأن ما حققه طلاب هندسه شبرا خير دليل موجها التهنئه لهم علي تشريفهم مصر وجامعه بنها وهم الدكتور مصطفي السيد والطلاب مازن محمود مصطفي وأحمد طلعت جابر علي ومؤمن أيمن عباس أحمد .

أضاف بأن الجامعه قدمت فريقين من هندسه شبرا وتقدم بروبوت يساعد في التخلص من ورد النيل والحشائش كما شارك فريق من هندسه بنها يدعم أطباء العيون في أجراء الجراحات المجهريه لشبكه العين .