جامعة القاهرة تصدر النسخة الورقية لأول عدد من مجلتها الدولية

علي ابودشيش

أصدرت جامعة القاهرة النسخة الورقية من العدد الأول من المجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية “JHASS”، والتي تصدر باللغة الانجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد “Emerald”، وكان العدد الاليكتروني قد صدر في يوليو . وهي مجلة تهتم بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، كما تساعد في نشر أبحاث الأساتذة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في منصات النشر الدولي العالمية باللغة الإنجليزية أسوة بالعلوم الأساسية والطب والصيدلة والهندسة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المجلة الدولية هي الأولى للجامعة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، موضحًا أن الجامعة تقوم بالعمل على هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الإعداد والتجهيز، مؤكدًا أن هذا الاصدار يُعد خطوة جديدة نحو العالمية، مما يساهم في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، ويساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين العرب والأجانب.

وأشار د. الخشت إلى أن الجامعة اتخذت أكبر “حزمة إجراءات” لتشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس، تمثلت في زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم في مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير في عام 2018، وتم رفع مكافأة النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100%، ورفع مكافأة النشر الدولي 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، ودعم بند الأبحاث بنسبة ١٠٠٪؜ وهو خاص بمستلزمات ومواد البحث، كما تم رفع مكافاة الإشراف على الماجستير إلى ٢٠٠٠ الفي جنيه ، والإشراف على الدكتوراه إلى ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة مكافأة تحكيم الماجستير إلى ١٢٠٠ الف ومائتي جنيه، وتحكيم الدكتوراه إلى ١٦٠٠الف وستمائة جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة موازنة البحث العلمي والنشر الدولي باسم الجامعة في الدوريات العلمية المُصنفة دوليًا.