جامعة القاهرة تطلق الحملة الدعائية للفرع الدولي الجديد في تخصصات المستقبل..وتستعين بخريجها من المشاهير

كتب علي ابودشيش

أطلقت جامعة القاهرةالحملة الدعائية للفرع الدولي الجديد بأرض الجامعة في أكتوبر، وذلك بالإذاعة والقنوات الفضائية والسوشيال ميديا، واستعانت الجامعة بصور العديد من خريجيها البارزين.

وقامت علي تنفيذ الحملة الدعائية ٤ لجان داخل الجامعة وهي لجان الحملة الدعائية وضمت بعض عمداء الكليات، واللجنة الفنية، ولجنة التقييم وضمت أساتذة كلية الإعلام، بالإضافة إلى لجنة قانونية، وذلك بالتعاون مع الشركة المنفذة للحملة.

وركزت الحملة الدعائية للفرع الدولي، علي بداية جامعة القاهرة الأهلية والتي بدأت بتبرع من الأميرة فاطمة إسماعيل بإملاكها ومجهوراتها حتي يكون هناك شخصيات ترفع أسم مصر في المحافل الدولية مثل الدكتورة سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية والسير مجدي يعقوب جراج القلب العالمي، ورجل المحبة البابا شنودة، والأديب العالمي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل.

كما ركزت الجامعة علي أبرز خريجيها في جميل المجالات وعلي رأسهم الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وصالح سليم ، وعادل إمام، وزاهي حواس، وبطرس بطرس غالي، وعمر الشريف ، وإبراهيم بدران، وأسامة الباز.

ودعا د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كافة اطياف المجتمع المدني إلي القيام بدور كبير في دعم التبرع للفرع الدولي خاصة ان 50% سيكون مجانا للطلاب المتفوقين، وسوف يتم صرف دخل الجامعة كله على مجانية التعليم بالجامعة الأم حتى تستمر في اداء دورها تجاه غير القادرين من ابناء الوطن كما حدث في الماضي، مؤكدا على ان الفرع الدولي الجديد لجامعة القاهرة سوف يقدم برامج عالمية مشتركة مع كبري الجامعات الدولية الكبري، من أجل أن يكون في مصر عباقرة جدد في تخصصات المستقبل.