“جامعة بنها” تشارك في المؤتمر السنوي الرابع للأمراض الصدرية بجامعات الدلتا .

كتب محمد صوابى

في إطار فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للأمراض الصدرية ، حيث افتتح الدكتور مجدي سبع ” رئيس جامعه طنطا” بمشاركة الدكتورة هدي بحر “رئيس قسم الامراض الصدرية بطب طنطا” فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لأقسام الصدر بجامعات الدلتا الخمس طنطا ، بنها ، المنوفية، المنصورة، الزقازيق، والذي أقيم في الفترة من 11،12 يوليو الجاري بفندق أزور بمدينة الاسكندرية.

وفي هذا السياق ..حرصت جامعة بنها على المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر من خلال تمثيل ا.د/ مصطفى القاضي “عميد كلية طب بنها” لها ، كما شارك في افتتاح المؤتمر الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق ورؤساء جامعات الدلتا وعمداء كليات الطب ورؤساء الاقسام بها والمتميزين في التخصص ورئيس جمعية الدلتا للأمراض الصدرية.

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء كان لها حضور مشرف بالمؤتمر ، حيث شارك الدكتور مجدي الحفناوي نقيب اطباء الغربية، والدكتور محمد سلامة والذي مثل نقابة أطباء مصر لقطاع وسط الدلتا.

يذكر أن هذا المؤتمر داعماً لسياسة الدولة، فهو يهدف إلى الحرص على تقديم صحة أفضل لأفراد المجتمع، وذلك من خلال تبادل الخبرات العلمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الصدر مما يثري الحياة العلمية لدي الأطباء المتخصصين.

ومن جهته ألقى “القاضي ” كلمة ترحيب، نقل من خلالها ترحيب معالي ا.د / جمال السعيد “رئيس جامعة بنها” بالسادة الحضور مع تمنيات معاليه بكل التوفيق والتميز في هذا المؤتمر ، كما أشاد ” القاضي” بحسن تنظيم المؤتمر، موجهاً الشكر والتقدير لكافة الحضور وللقائمين علي المؤتمر .صرحت بذلك إيناس الشيخ مدير المكتب الإعلامي بكلية الطب