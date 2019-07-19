جامعة بنها تكرم حميدة لبلوغه السن القانوني

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

كرم مجلس جامعه بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة لبلوغه السن القانونية (المعاش) وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية .

جاء ذلك خلال أجتماع مجلس الجامعة الذي عقد بحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس

قدم أعضاء مجلس الجامعة الشكر للدكتور عيد حميدة على ما قدمه للجامعة ولكلية التجارة خلال مسيرته العلمية ولقيادته أدارة الكلية بنجاح وأقتدار خاصة وأنها تعد من أهم الكليات ذات الإقبال الكبير.