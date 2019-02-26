جامعة دمنهور تحتفل بذكري ميلاد العالم الجليل أحمد زويل

البحيرة : سعيد شتا

إحتفلت جامعة دمنهور اليوم الثلاثاء 2019/2/26 بذكري ميلاد العالم الجليل الدكتور أحمد زويل . بكلية التربية وذلك بحضور اللواء / هشام أمنه – محافظ البحيرة والدكتور / عبيد صالح – رئيس جامعة دمنهور ‘ والدكتورة / غادة غتوري – قائم بعمل عميد الكلية . وشقيقة العالم الجليل السيدة / نانا زويل .. والسادة نواب رئيس الجامعة والعمداء ولفيف من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وممثلين للأزهر والكنيسة والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ..

وإستهل الدكتور / عبيد صالح – رئيس الجامعة، كلمته بأن مصر التى حباها المولى عز وجل بنعمه وذكرها فى القرآن وفى الإنجيل ، وفى التوراة هى بوابة الشرق، وأعرب عن سعادته تخليدا لذكرى العالم الجليل / أحمد زويل ، والذى يدل على أن هذا الوطن غنى بأبنائه المخلصين الشرفاء فقد رفع إسم مصر فى المحافل الدولية والعالمية وأفنى حياته للعلم فى خدمة وطنه مصر الحبيبة، وأدى ما عليه من وطنية وآثر بلده على نفسه.

وقد حصل العالم الجليل على الجوائز العالمية مثل جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العالمية وأن التاريخ سيظل يذكر ما قدمه بسطور من نور لأبحاثه العلمية التى قدمت طفرة عالمية فى عالم التكنولوجيا والبحث العلمى.

وأعلن صالح أن جامعة دمنهور تتذكر دائما العالم الجليل ولا تنسى أبدا دوره المتميز والمتقدم لخدمة البشرية، حيث أطلق إسمه علي أكبر مدرج طلابي بكلية العلوم جامعة دمنهور ، كما أعلنت الجامعة عن إنشاء جائزة بإسمه لأفضل باحث .. لأنه قصة كفاح ومثابزة من أجل العلم، والبحث العلمي ..