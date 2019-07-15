جامعة دمنهور تطلق مبادرة محاربة الغلاء بذبح عجلين سعر الكيلو ١٠٠ جنيه للعاملين

البحيرة : سعيد شتا

في ضوء توجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على خفض المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء

وتزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ٢٠١٩.

وتحت رعاية الأستاذ الدكتور /عبيد صالح رئيس الجامعة وبالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والبيئة بالجامعة تم إطلاق مبادرة محاربة الغلاء من خلال ذبح عدد ٢ عجل بلدي اليوم الأثنين الموافق ١٥ يوليو ٢٠١٩ بمقر إدارة الجامعة وقامت ببيعها للعاملين بالجامعة بسعر ١٠٠ جنيه للكيلو للتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل العاملين بالجامعة.

حيث قام عبيد بدوره كطبيب بيطري وأستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها وسلامه الغذاء بعملية الذبح والإشراف والمتابعة للتأكد من صلاحيتها وجودتها.

وأكد عبيد حرص الجامعة الدائم على خدمة المجتمع تحت شعار (جامعة بلا أسوار) والقيام بالمسؤولية المجتمعية والمشاركة فى كافة الأنشطة لخدمة المجتمع ككل مؤكدا أن هذا الأمر جاء إستجابة للمبادرة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري في ضوء إرتفاع الأسعار مؤكدا على تكرارها بصورة أسبوعية وبيعها للعاملين بالجامعة .

ومن جانبهم أشاد العاملون بالجامعة بجودة اللحوم المعروضة وانخفاض أسعارها .