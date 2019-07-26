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جامعة دمنهور تطلق منحة التدريب الرقمي لطلاب وخريجي الجامعات

26 يوليو، 2019
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جامعة دمنهور تطلق منحة التدريب الرقمي لطلاب وخريجي الجامعات

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور / عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وإنطلاقاً من السياسة التي تنتهجها “جامعة دمنهور” نحو التحول الرقمي والتطوير والتأهيل المستمر لأبناءها وحرصاً من الجامعة على تنمية قدرات آبناءها تكنولوجيا ومعرفياً ، قامت وحدة إدارة مشروعات التطوير ومركز الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا البازغة بالجامعة بإطلاق منحة التدريب الرقمي لطلاب وخريجي الجامعات والمعاهد المصرية داخل النطاق الجغرافي لمحافظة البحيرة حيث سيتم تنفيذ مسارات الذكاء الإصطناعي من :

_ تحليل البيانات الضخمة .
_ البنية التحتية للشبكات
_ مصمم ومطور تعليمي للبيئات الذكية .
_ أمن المعلومات .
_ تصميم المواقع .
_ البرمجة .
_ تصميم جرافيك .

وصرح الدكتور عبيد صالح ان الطلاب سيمنحوا شهادات خبرة معتمدة من الجامعة وكذلك مكافاّت مالية لمشروعات التخرج المتميزة علما بأن المنحة ممولة بالكامل من جامعة دمنهور(100% من تكلفة المسار التدريبي)

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