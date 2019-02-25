جامعة دمنهور تنظم مؤتمرا للتنمية الزراعية (الواقع -التحديات-الحلول-المأمول )

البحيرة :سعيد شتا

في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالزراعة والتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة ووفقا لخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ووفقا لخطة جامعة دمنهور المنبثقة من خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظمت جامعة دمنهور متمثلة في كلية الزراعة قسم الاقتصاد

والإرشاد الزراعي والتنمية الريفية مؤتمرا علميا كبيرا برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة .. وبإشراف الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد عميد كلية الزراعة ..

وفي بداية انطلاق المؤتمر طالب الدكتور عبيد صالح الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الواجب والوطن وأشار إلي أن قضية الأمن الغذائى تشكل جزء أصيلا من تحقيق أمننا القومى…لذلك كانت مشروعات التنمية الزراعية فى مقدمة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت ضمن مسيرة التنمية فى عهد الرئيس “عبد الفتاح السيسى”.. وخلال الثلاثة أعوام الأخيرة حظيت سلسلة المشروعات التى بدأت فى قطاعى الزراعة والرى بإهتمام ومتابعة القيادة السياسية لكافة مراحل العمل وكذلك خطوات الانجاز.. حيث يجرى العمل طبقا لخطط محددة قادرة على تحويل الأهداف إلى حقائق ملموسة.. وأصبحنا نشاهد نتائجه على الأرض .

وتابع : لقد بدأ العمل فى مشروعات التنمية وفق رؤى جديدة تتجاوز اخطاء الماضى ، و تستهدف تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على حقوق الآجيال القادمة فى الموارد الطبيعية ، وتحقق تنمية متكاملة زراعية وصناعية تساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب ..

وجاءت توصيات المؤتمر حول تحسين أداء القطاع الزراعي الحديث المتمثل في الأراضي الجديدة وزيادة مساهمته في الناتج القومي الزراعي .. وكذلك تحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائي من خلال حسن استغلال الأراضي الجديدة .. والاستغلال الأمثل للموارد الأرضية والمائية في ظل ندرة المياه .. وتفعيل دور الموارد البشرية وحسن استقرارها في المجتمعات الجديدة ..

شهد المؤتمر حضور الدكتور محمد عبد النبي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة نائبا عن وزير الزراعة والمهندس عبد الرحمن الشهاوي سكرتير عام المحافظة نائبا عن محافظ البحيرة والدكتور جمال عمران مفوض نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وحشد كبير من أساتذة الجامعة .. وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومراكز البحوث والمهتمين بالتنمية الزراعية بالمحافظة …