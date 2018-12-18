جامعة دمنهور تنفيذ أول اختبار الكتروني تجريبى بالطب البيطرى ..

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعايه الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور واشراف الأستاذ الدكتورنبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعه تم تنفيذ اختبار الكترونى تجريبى على ٢٥ طالب وطالبه لماده الفارماكولوجيا للفرقه الثالثه بالكليه وذلك بمعمل الكمبيوتر بالكليه واستخدام برنامجين مختلفين وتم اظهار النتيجه والإحصائيات فى الحال مباشره بعد انتهاء الامتحان وبحضور الأستاذ الدكتور حازم شاهين نائب رئيس المركز ورئيس قسم الفارماكولجى بالكليه والأستاذ الدكتور رضا طبيخه عضو المركز والأستاذ الدكتور عبدالجواد الطحاوى وكيل الكليه والأستاذ الدكتور محمود ابوليله مدير وحده القياس والتقويم بالكليه

حيث بدأت جامعة دمنهور تطبيق التصحيح الإلكترونى فى الامتحانات تمهيدا لتعميمه على جميع الكليات ، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات حيث أقر تفعيل نظام التصحيح الإلكترونى بالجامعات الحكومية، مع ضرورة تقديم التدريب الكافى لأعضاء هيئات التدريس، على أن يكون العام الدراسى المقبل بداية الإلزام بتطبيقه بشكل كامل.

وأكد الأستاذ الدكتور عبيد صالح أن الجامعة بدأت بالفعل فى تطبيق التصحيح الإلكترونى على بعض الكليات، مع وجود دراسة دقيقة للمقررات بهذه الكليات حتى لا يقع أى ظلم على الطلاب فى آلية التعامل مع المناهج وخضوعها للتصحيح الإلكترونى فضلا عن توجيه أعضاء هيئة التدريس بضرورة مطابقة الأسئلة بالامتحانات للمقرر الدراسى.

وأشار صالح أن تطبيق التصحيح الإلكترونى يحتاج إلى خطة وتدريب وتفهم جيد لطبيعة المقررات الدراسية، لافتا إلى أن التحول الإلكترونى فى التعاملات داخل الجامعات يحدث نقلة وتطوير فى التعليم