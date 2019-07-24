“جريمة تهز القاهرة” شاب يعتدي على والدته اعتداء الأزواج وأول قرار عاجل من النيابة ضده بعد القبض عليه

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغ من سيدة “أم” اتهمت فيه نجلها والذي يبلغ من العمر 30 سنة بالاعتداء عليها جنسياً لمرات عديدة، وأشارت إلى أنها طلقت من زوجها الأول ولديها منه ولد، والذي اتهمته بالعتداء عليها.

وأكدت السيدة أنها تعيش مع زوجها الثاني ونجلها في شقة واحدة، مشيرة إلى أن ابنها اعتاد على شرب المخدرات واعتدى عليها مرات عديدة قبل ذلك إلا أنها كانت تخشى كلام الناس إذا تحدثت بشئ.

ولكنها ضاقت بأفعاله مما جعلها تقدم بلاغ فيه، وعلى الفور أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار الشاب المتهم باغتصاب والدته، وتم القبض عليه بالفعل وأحالته النيابة إلى محاكمة جنائية عاجلة.