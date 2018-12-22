جريمة هزت أرض اللواء.. ترزي يُقطع جسد عشيقته ويدفنها أسفل “ماكينة الخياطة”

لم يجد “هاني س.”، (42 سنة)، ترزي، حيلة للرد على أهالي شارع مصطفى العسال بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، لتبرير وجود “مروة ا.”، (32 سنة، مطلقة)، معه في وقت متأخر داخل محله، سوى القول: “دي شريكتي في المحل”، حتى جاء مقتلها وتقطيع جسدها لجزيئين ودفنها أسفل ماكينة الخياطة بالمحل، ليكشف المستور بين الرجل وعشيقته، وكاميرات سرية لتصوير زبائنه بـ”غرفة البروفة”.

صمت يقطعه على فترات متباعدة صوت “سرينة” دورية شرطية تجوب الشارع، قيادات أمنية توافدت للتحقيق في الجريمة التي وقعت داخل محل “ترزي اتيليه العالمي”. حركة لا تتوقف من فريق المباحث المكلف بالتحقيق لتجميع خيوط الواقعة، وشكل الضباط مجموعات دائرية تبادلوا خلالها الحديث الذي قطعوه بمجرد اقترابنا منهم: “لسه بنستمع لأقوال الشهود وبنشوف تفاصيل الواقعة” قالها ضابط ردا على السؤال حول ملابسات الواقعة.

في تمام الساعة الخامسة -صباح الأربعاء الماضي- وقعت مشادة كلامية بين المتهم والضحية، بسبب خلافات بينهما؛ إذ قام المتهم بقتل شريكته في المحل “الترزي”، الذي يعمل فيه، وبعدها قطع جسمها لجزئين، داخل منزل أسرته في منطقة أرض اللواء.

“يا عبدو اقفل المحل وتعالى البيت بتاعي بسرعة معايا مشكلة”.. قالها هاني لأحد العاملين بالمحل، وفور وصول العامل إلى المنزل، وجد جثة الضحية قبل أن يضعها المتهم في أكياس، “انت شوفت الجريمة ولو قولت لحد هقول إنك عملتها معايا”، لم يجد العامل ملجأ سوى التوجه رفقة المتهم ونقل الجثة، داخل توكتوك، إلى المحل ودفنه داخلها.

المعلم هاشم العدوي، صاحب المحل يقول إن المتهم جاء منذ 3 سنوات لإيجار محل داخل منزله “كان فاضل له شهرين ويخلص إيجار الـ3 سنوات وهيمشي، وكان الإيجار باسمه بس ومش معاه شريك”، لافتًا إلى أن المتهم كان يعمل ترزي حريمي بالمنطقة.

فجر صاحب المنزل قنبلة من العيار الثقيل بعدما وجدت قوات مباحث العجوزة كاميرا سرية داخل المحل لتصوير زبائنه بـ”غرفة البروفة”، “المباحث جت أخدت الكاميرا وكارت الذاكرة وتحفظت عليه بعدما وجدت أفلام إباحية للمتهم مع الزبائن”.

وقال مصدر أمني -فضل عدم ذكر اسمه- متواجد بمكان الحادث، إن المتهم قام بحفر حفرة قطرها 2 متر تقريبا، أسفل ماكينة الخياطة التي يعمل بها ووضع بأعلى الجثة طبقة أسمنتية، لمنع ظهور رائحة الجثة.

“منه لله أمناه على بناتنا وهو بيصورهم داخل المحل وهما بيغيروا”، قالتها إحدى أصحاب المحلات المجاورة لمكان الحادث قبل أن تكمل “ما كنش باين عليه وكان غلبان وفي حاله.. منه لله”.

على بُعد أمتار من مكان الجريمة، يوجد منزل المتهم، بشارع توفيق عبدالله، وأشارت إحدى أصحاب المحلات المتواجدة، إلى أن المتهم متزوج، ولديه ابنتان، “يوستينا، ومارينا”، وكان دائم الخلاف مع زوجته، موضحة أن الضحية كانت تتردد على هانى داخل محله بحجة الشراكة بينهما.

“هاني والضحية كانا يقومان بممارسة الرذيلة داخل المحل بعد غلق المحل من الخارج، ولما نييجي نسأله يقول دي شريكتي”، قالها أحد الأهالي قبل أن يكمل: “يوم الواقعة ذهبت المجني عليها إلى منزل هاني وحدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها قام بقتلها وتقطيع جسمها إلى جزئين”.

تلقت مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من شقيقة الضحية، قالت فيه إن “مروة” (الضحية) كانت تتردد على المتهم “هاني” من وقت لآخر، وبإجراء التحريات، تم القبض على المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة.

لم يعلم أحد عن الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي، لكنهم فوجئوا بقوة أمنية -أمس الجمعة- تصطحب هاني إلى قسم الشرطة، وفي صباح اليوم السبت، فوجئ قاطنو الشارع بحضور المتهم إلى محله في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وكانت رفقته قوة أمنية، لتمثيل الجريمة بعد استخراج الجثة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن وراء الواقعة “هاني. س” 42 سنة، وأن الضحية “م. ا” 32 سنة، مطلقة، كانت تربطها علاقة غير شرعية بالمتهم، وكانت تتردد عليه لشراكتها معه بـ”أتيليه” يمتلكانه في منطقة أرض اللواء بالعجوزة شمال محافظة الجيزة، والذي دفنها فيه.

أمام النيابة؛ أقرّ “هاني” بقتل المجني عليها؛ حيث ارتبطا بعلاقة غير شرعية منذ عدة أشهر، وفي الآونة الأخيرة فوجئ بها تطلب أموالاً مقابل علاقته بها ومعاشرتها، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وردد المتهم: “كانت بتتخانق معايا كتير، وتطالبني بفلوس زهقت منها”.

وأضاف المتهم أنه يوم الجريمة، وأثناء تواجدها رفقته في المحل نشبت بينهما مشاجرة؛ قام على إثرها بتوجيه طعنة لها في البطن، وفكر في التخلص من الجثة فقفزت إلى ذهنه فكرة تقطيعها، ودفنها وقام خلال 4 ساعات بتقطيع جسدها إلى أجزاء مُستعينًا بسكين كبير الحجم، ثم استعان بسائق توك توك صديق له لمساعدته في حفر أرضية المحل، ودفن الأشلاء وصبّ أسمنت عليها لإخفائها ومنع انتشار الرائحة.

وألقت قوات الأمن بالجيزة، السبت، القبض على المتهم بقتل فتاة وتقطيع جثتها ودفنها داخل محل ترزي بمنطقة أرض اللواء.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة أن علاقة غير شرعية، جمعت الضحية “32 سنة” وصاحب محل ترزي في العقد الرابع من العمر وأن خلافاً وقع بينهما مؤخرًا، دفع العشيق للتخلص منها.

وأكدت جهود البحث بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، نائب مدير مباحث الجيزة، أن الجاني استدرج الضحية إلى محل ترزي يمتلكه بمنطقة أرض اللواء، وقتلها، ثم قطعها إلى أجزاء، ودفنها داخل حفرة أعدها بأرضية المحل.

وأوضحت تحريات العميد عمر طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن المتهم أعد مصطبة خرسانية أعلى الجثة؛ خشية اكتشاف جريمته.