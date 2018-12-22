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جماهير وولفرهامبتون تهاجم لاعبها المغربي بسبب قميص صلاح

22 ديسمبر، 2018
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تعرض المغربي رومان سايس مدافع وولفرهامبتون لحملة انتقادات عنيفة من جماهير ناديه بسبب طلبه الحصول على قميص محمد صلاح عقب نهاية الشوط الأول.

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن الإعادة التلفزيونية أظهرت مدافع وولفرهامبتون وهو يطلب من محمد صلاح الحصول على قميصه بين شوطي المباراة الأمر الذي أثار حفيظة جماهير”الذئاب”.

وأضافت الصحيفة أن جماهير وولفرهامبتون أبدت استغرابها من طلب المدافع المغربي الحصول على قميص محمد صلاح في الوقت الذي كان فيه الفريق متأخرا بهدف نظيف أمام ليفربول.

وترى جماهير وولفرهامبتون أنه كان يتعين على “سايس” الحفاظ على تركيزه في المباراة وممارسة الضغط على محمد صلاح من أجل التأثير على مستواه في الشوط الثاني بدلا من الذهاب إليه للحصول على قميصه.

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