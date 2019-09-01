جمعية ” من أجل شبرا الخيمة ” تختار الكاتب الصحفي أحمد عبدالكريم مشرفا عاما علي صالونها الثقافي

قرر مجلس إدارة جمعية ” من أجل شبرا الخيمة ” للتنمية والأعمال الخيرية، برئاسة الصحفي أحمد عبد الهادي بكير- رئيس مجلس الإدارة ، إقامة صالون ثقافي يحمل اسم ” صالون شبرا الخيمة الثقافي ” .. كما قررت الجمعية اختيار الكاتب الصحفي الكبير وشيخ الصحفيين أحمد عبد الكريم مشرفا عاما علي الصالون الثقافي .

وصرح أحمد عبد الهادي بكير بأن اختيار شخصية الكاتب أحمد عبد الكريم جاءت من خلال خبراته الطويلة سواء في العمل الصحفي أو الاجتماعي أو الثقافي .. كما أنه يتمتع بإحترام وحب الجميع وله ايادي بيضاء من خلال عمله لمدة أربعين عاما كصحفي في مؤسسة اخبار اليوم علي محافظة القليوبية بصفة عامة وشبرا الخيمة بصفة خاصة .. وأشار بكير ان الصحفي أحمد عبد الكريم يتمتع بالنزاهة وله تاريخ مشرف وهو قدوة للصحفيين حيث تخرج من تحت يديه عشرات من الصحفيين الشبان.