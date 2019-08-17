جنايات بنها تؤيد رأي المفتى بإعدام الدكش وزوج شقيقته لقتلهما ضابطا و3مخبرين

قضت محكمة جنايات بنها، بالتصديق على رأى فضيلة مفتي الجمهورية بإعدام محمد حافظ أمين وشهرته الدكش وزوج شقيقته علي س. ر وشهرته السمري وعلاء. م، وشهرته توك توك، لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة و3 من أفراد المأمورية، وإصابة آخرين.

حضر المتهمون وسط حراسه أمنية مشددة، أشرف عليها العقيد حازم سعد رئيس مباحث محكمة بنها، وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال، وزين العابدين عبد المنصف بدوي، وخالد على إبراهيم علي، بحضور إسلام أحمد هاشم وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.

كانت قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة تستقل سيارة شرطة في مأمورية بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة وفوجئوا بالمتهمين يطلقون عليهم الرصاص من بنادق آلية، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجي، و3 من أفراد شرطة وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة وآخرين.