جنش يوجه صدمة للزمالك والمنتخب

تعرض محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري، للإصابة بقطع في وتر إكليس خلال مران منتخب الفراعنة استعدادًا للقاء أوغندا المقبل.

وكان جنش تعرض للإصابة خلال مران اليوم لينقل على إثرها للمستشفى لتكشف الآشعة إصابة اللاعب بقطع في وتر إكليس.

وأفاد المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر إكليس ليتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك.

وأصبح من الصعب أن يستمر اللاعب مع المنتخب المصري والذي يخوض حاليًا بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة حيث من المتوقع أن يغيب عن الملاعب قرابة 6 أشهر.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأوغندي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بكأس الأمم.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري ضمن مقعدًا في دور الـ16 حيث يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة بست نقاط بعد الفوز في أول جولتين، في المقابل يتواجد منتخب أوغندا في الوصافة برصيد أربع نقاط يليله منتخبي زيمبابوي برصيد نقطة ثم منتخب الكونغو الديمقراطية بدون نقاط.