جهود كبيرة لمباحث اول شبرا الخيمة للقضاء علي تجارة الكيف واسقاط الكبار

كتب طارق درويش

تواصل مباحث اول شبرا الخمية حملاتها المكثفة علي تجار الكيف والقضاء علي ظاهرة استخدام الصبية الصغار في توزيعها بمناطق عزبة عثمان و الفرنوني والشرقاوية و مساكن حجاي ودمنهور شبرا

كانت معلومات قد وردت للمقدم احمد عسر رئيس مباحث اول شبرا الخيمة ان عدد من تجار الكيف الذين وصلوا للثراء السريع خلال فترة وجيزة بتسريح عدد من الصبية في الشوارع الجانبية للمناطق المذكورة لتوزيع الكيف علي العاطلين و المتعاطيين

علي الفور تم فحص البلاغات وعمل عدة اكمنة اسفرت عن ضبط العديد من القضايا التي ما زالت محل تحقيقات امام النيابة

احمد عسر وضع خطة قوية لايقاع تجار الكيف وتقديمهم للعدالة في اقرب فرصة للقضاء علي كبار التجار الذين يتابعون الصبية والصغار من بعد خشية سقوطهم