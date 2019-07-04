لو مش هتقدر تساعد شير بسرعة .. كلنا جودة

” جودة ” ضحية الشهامة والرجولة بشبرا الخيمة

” جودة ” شاب من شباب شبرا الخيمة يبلغ من العمر ١٧ سنة ، يتمتع بالرجولة والشهامة ابن منطقة قهوة شرف بحي شرق شبرا الخيمة، تربي علي احترام الكبير والعادات والتقاليد من وان سنا لا تهينه امام الناس .

ويقول أحد أقارب جودة : نتيجة لتلك الشهامة والرجولة التي تربي عليها ” جودة ” حدث ما لا يتوقعه احد : اتجمعوا عليه ٣ شباب وبنت من الهباشين اللى بتجمع الزبالة من الشارع وحدفوا عليه ازازة فيها بنزين بعد ما اتخانق معاهم علشان بيهزروا وبيضحكوا وهم بيحرقوا جلابية واحد غلبان وأخدتة الشهامة والرجولة ودافع عن الرجل .

وأضاف أن جودة ” في حالة نفسية صعبة ومحتاج دعواتكم ياريت ماحدش ينساه وادعوله بالشفاء ، الوضع صعب عليه وحر الصيف تعبه جدا , ياريت لو حد يقدر يساعد ويعرف مكان كويس لعلاج الحروق ،او حد من نواب شبرا الخيمة يساعده وينقله يكمل علاج فى مستشفى جيدة لعلاج الحروق , اللى يقدر يساعد يتصل على الرقم / 01022478600

وربنا مايكتبها عليكم ولا على اولادكم ولا على احبابكم يارب