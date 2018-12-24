جولة اللواء إيهاب خيرت مساعد غرب الدلتا واللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بدمنهور

البحيرة: سعيد شتا

تفقد اليوم اللواء إيهاب خيرت، مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا ، و اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة ، خدمات تأمين الكنائس بمدينة دمنهور

وشدد سيادتهم على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس .

وتابعا إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية وحرصهما خلال جولتهما على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين