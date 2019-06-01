جيلانى كساب: نصاب تتصدى له الجماعه الصحفيه

تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ أسفها لانتشار ظواهر خطيرة بالوسط الصحفى، منها ظهور الكيانات الوهمية، وكذلك منتحلى صفة صحفى، والذين يمارسون الابتزاز باسم المهنة.

تؤكد اللجنة أنه فى الوقت الذى أعلنت فيه النقابة الحرب على الكيانات الوهمية، وهددت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمواجهتها، فان هناك عناصر دخيلة، تمارس الابتزاز باسم المهنة، وتدعى على غير الحقيقة، حملها صفة صحفى، مما أضر بالمهنة وبمسمعة أعضاء النقابة.

أوضحت اللجنة أنها تلقت شكاوى عديدة من منتحل صفة يدعى جيلانى كساب جيلانى، وقد تأكد لديها من واقع المستندات الرسمية، اتهامه فى أكثر من قضية، بخلاف صدور عشرات الأحكام واجبة النفاذ ضده، بعد اتهامه فى قضايا مختلفة، وأن هذا الشخص اعتاد ابتزاز الجهات المختلفة، وكذلك التشهير بأعضاء النقابة.

تطالب اللجنة نقابة الصحفيين، وهى المظلة القانونية للأعضاء، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ملاحقة منتحل الصفة، حتى لا يتم استباحة المهنة، والسماح بابتزاز الجهات والأفراد المختلفة باسمها، مما يضر بالمهنة، وبسمعة الصحفيين، ويلحق الخطر بالمجتمع.

تحذر اللجنة كافة الجهات، من التعامل مع المذكور، ومع كل من لا يحمل كارنيه نقابة الصحفيين.

مقرر اللجنة

بشير العدل