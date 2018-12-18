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حارس العين يكشف سر التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

18 ديسمبر، 2018
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قال خالد عيسى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، إن فريقه حقق انتصارا كبيرا وقدم بطولة خرافية، عقب قيادته فريقه للتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018.

وتحدث خالد عيسى الذي تصدى للركلة الحاسمة لريفر بليت لشبكة “بي إن سبورتس” عقب المباراة قائلا: “انتصار كبير وقدمنا بطولة خرافية يفتخر بها العين لسنوات قادمة”.

وواصل “نتمنى من كل العرب أن يساندونا في النهائي فنحن نعمل راية العرب، تحررنا من الضغوط ولعبنا فقط من أجل الاستمتاع ونجحنا”.

وبسؤاله عمن يفضل ملاقاته في نهائي البطولة بين ريال مدريد وكاشيما أنتلرز قال: “أهم شيء إننا تأهلنا للنهائي، ولماذا لا نحاول الفوز باللقب”؟

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