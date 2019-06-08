حبس ربة منزل بشبرا قتلت والدها لإجبارها على الزواج من شخص يكبرها بـ 15 عامًا

قررت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بقتل والدها لاجبارها على الزواج من شخص يكبرها ب 15 عاما،ووجهت النيابة للمتهمه تهمة القتل العمد وصرحت بدفن جثة المجنى عليه، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حيث أقرت بارتكاب الواقعة بسبب إجبارها على الزواج من شخص يكبرها بنحو 15 سنة مما أحدث العديد من الخلافات بينها وبين زوجها جعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام فى محافظة مرسى مطروح منذ فترة.

وأضافت المتهمة “ن.م 21سنة” ربة منزل فى اعترافاتها أمام ضباط البحث الجنائى أنها عقب عودتها لمنزل والدها تعدى عليها بالضرب ومنعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل وأساء معاملتها ومعايرتها بفشلها فى حياتها الزوجية مما ولد لديها حالة كراهية تجاهه ودفعها للتخلص منه.

وكشفت المتهمة أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة قررت بعدها التخلص من سبب تعاستها وقبل تنفيذ الواقعة بيوم قامت بشراء أقراص مخدرة من الصيدلية وفى سبيل تنفيذ مخططها وضعت قرصين له بكوب شاى عقب تناوله وجبة الإفطار وعقب تأكدها من سريان مفعول المنوم استغلت نوم والدتها بالطابق العلوى وأحضرت طرحة حرير خاصتها وقامت بلفها حول عنقه وقامت بربط قطعة من الحبل أعلى الطرحة وخنقته بها،وتحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلي،وبالعرض علي النيابة العامة اصدرت قرارها السابق.