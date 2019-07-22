حبس محام تسبب في مقتل سمسارة عقارات بعد احتجازها بمكتبه

أصدرت النيابة العامة بشمال الجيزة، قرارا بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة احتجاز سمسارة عقارات، داخل مكتبه لتصفية خلافات مالية بينهما، مما أدى إلى قفزها من شرفة مكتب ومصرعها.

كشفت التحقيقات تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقة بالقرب من كوبرى الدقى، ما أسفر عن مصرعها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين، أن الضحية تعمل سمسارة عقارات، تربطها علاقة عمل بمحام يدعى “أ. م “، استدرجها إلى المكتب الخاص به بالعقار الذى سقطت منه المجني عليها، لحل خلافات مالية بينهما، ثم احتجزها بمساعدة صديق له، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، مساء أمس الأحد.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها حاولت الهرب من المكتب المحتجزة به، بالتسلل عبر النافذة، إلا أن توازنها اختل، مما أسفر عن سقوطها، ومفارقتها الحياة، وتمكن رجال المباحث، من القبض على المحامى المتهم، وصديقه، وضبط إيصالات الأمانة، كما تم التحفظ على حارس عقار، ساعد فى إحضار ختامة للمحام، لاستخدامها فى إجبار الضحية على البصمة، والتوقيع على إيصالات الأمانة.