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حجزي دعوي نقابة العلوم الصحية لتقرير المفوضين للحكم خلال اسبوعين

18 أغسطس، 2019
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اصدر علي ايوب مدير مركز ابن ايوب للدفاع عن الحقوق والحريات بيان صحفى
فى الدعوى المقامة من النقابة العامة للعلوم الصحية رقم ٣٤٥٣٠لسنة ٧٣ قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء وضد د حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
حيث قررت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الثالثة عشر مفوضين بجلسة اليوم الأحد حجز الدعوى للتقرير مع تقديم مذكرات خلال اسبوعين من تاريخه
وقد استلمت المحكمة المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة والتى تعترف فيها نصا بان القانون الزمهم بالنقل للمرفوع بهم الدعوى الا انه لم ينص على مدة محددة وهى عام منذ صدور القانون ومدة اخرىً مماثلة ..
وهو ما اوضحنا نحن العلوم الصحية عن طريق المحامى علي ايوب المستشار القانونى للنقابة بان هذه المهلة انتهت فى يناير ٢٠١٩
ولذا فقد طالبنا بحجز الدعوى للتقرير مما حدا بالمحكمة الاستجابة وحجز الدعوى بالفعل للتقرير مع تقديم المذكرات اللازمة خلال اسبوعين
الدعوة خاصة بنقل مفتشي ومراقبي الاغذية الى الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وذلك حسب نص المادة الرابعة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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