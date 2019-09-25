حدث علمي دولي غير مسبوق بكلية الآداب جامعة دمنهور .

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة والأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور … تستعد كلية الآداب بجامعة دمنهور لإقامة المؤتمر العلمي الدولي الثاني في يومي السبت والأحد الموافقان 28/29 من سبتمبر الحالي ، والذي يحمل عنوانا مهما هو ” العلوم الإنسانية ودورها في التنمية المستدامة واستشراف المستقبل “، وقد بذلت اللجنة التنظيمية بإشراف الأستاذة الدكتورة / حنان الشافعي رئيس المؤتمر وعميد الكلية وكذلك الأستاذ الدكتور محمد أبو علي مقرر المؤتمر .. جهدا ملحوظا من أجل إعداد المناخ العلمي الملائم لهذا الحدث المهم .

تجدر الإشارة إلى أن أهمية المؤتمر تعود لأسباب عدة على رأسها :

الموضوع الذي انعقد حوله المؤتمر وهو ( دور العلوم الإنسانية في التنمية المستدامة واستشراف المستقبل ) والمحاور التي تفرعت عن هذا العنوان، والعدد الكبير للأبحاث المقدمة في كافة محاور المؤتمر ومشاركة عدد ضخم من الأساتذة سواء في تقييم الأبحاث ورئاسة الجلسات العلمية فضلا عن مشاركة عدد كبير منهم بأبحاث جديدة رأوا أن من المهم عرضها في هذا الحدث العلمي، ومشاركة عدد كبير من الباحثين من خارج مصر وداخلها بأبحاثهم في هذا المؤتمر .

ولقد شهدت كلية الآداب جامعة دمنهور في الفترة الأخيرة حراكا علميا كبيرا حيث أقامت عددا من المؤتمرات في العامين الدراسيين الماضيين، ليأتي هذا الحدث الدولي تتويجا للجهود التي تبذلها الجامعة في سبيل الارتقاء بالعلوم الإنسانية .