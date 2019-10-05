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محكمة النقض تحدد جلسة 20 يناير المقبل لنظر طعن النيابة العامة علي حكم براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق

5 أكتوبر، 2019
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 كتب طارق درويش

قررت محكمة النقض تحديد جلسة 20 يناير المقبل،  لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الصادر في 9 مايو الماضي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الاستيلاء علي أموال الداخلية”.وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة في 9 مايو الماضي برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».

كما تضمن الحكم تغريم حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.

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