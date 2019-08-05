حركة حسم الإرهابية وراء الانفجار أمام معهد الأورام

كشفت كاميرات المراقبة، هوية السيارة المفخخة التي استخدمتها حركة ” حسم ” الإرهابية ” في حادث انفجار أمام معهد الأورام الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية، إنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام والذي تبين من الفحص المبدئى، أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى

بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وانتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحرى وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

وأشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات ادى حدوث التصادم إلى انفجارها.

كما تشير التقديرات، إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجار استكمال عمليات الفحص والتحرى وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.