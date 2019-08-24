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حريق بمخزن شركة مواد غذائية بالشرقية والدفع بـ8 سيارات إطفاء

24 أغسطس، 2019
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نشب حريق هائل بمخزن توزيع لشركة مواد غذائية، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 8 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة العامة.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمخزن توزيع لشركة سنويتا للمواد الغذائية، بقرية ميت العز دائرة المركز.
ودفعت قوات الحماية المدينة برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، بعدد 8 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين أن المخزن مقام على مساحة 1000 متر، ومرجح أن يكون الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وألتهمت النيران محتويات عديدة بالمخزن، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.
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