حريق هائل بمزرعة دواجن بطوخ

التايم المصرية / وحيد العطار

نشب حريق اليوم بمزرعة دواجن بقرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية

تلقي محمد خيري عبد الرؤف إتصالا يفيد بنشوب حريق في إحدي مزارع الدواجن بقرية كفر منصور علي الفور قام محمد خيري بالدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات المطافي من الوحدة المحلية القريبة وتم الدعم بسيارات مطافي طوخ للسيطرة علي الحريق الذي تمت السيطرة عليه

وتم تكليف عبد الفتاح عزب رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر منصور بمتابعة الحريق وحصر الخسائر والتلفيات

هذا وقد أكد عزب أنه لا توجد إصابات وأن الخسائر تمثلت في نفوق 300 دجاجة وبعض الأدوات المستخدمة في المزرعة

وتم إبلاغ جهات التحقيق لمتابعة ملابسات الحادث

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