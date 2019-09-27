حزب الاحرار الاشتراكيين يشارك في مليونية دعم الرئيس السيسي وينعي شهداء سيناء

كتب محمد طارق

يتقدم الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بخالص العزاء الي الرئيس السيسي رئيس الجمهورية و اللواء محمد زكي وزير الدفاع في شهداء حادث الارهاب الغاشم الذي وقع في سيناء اليوم. كما تقدم بخالص العزاء الي اسر الشهداء متمنيا من الله ان يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم برحمته .

وكان طارق درويش ومجموعة من كوادر حزب الاحرار الاشتراكيين الكبار ابرزهم اسامة عبد اللطيف و ومحمود يوسف واحمد بهجت ودعاء طلبه وخالد قنديل و اخرين قد شاركوا في المليونية الحاشدة التي تمت عند المنصة بمدينة نصر لتأييد ودعم الرئيس السيسي و الجيش والشرطة في مواجهة تحديات مواجهة الارهاب الاسود و القضاء علي الجماعة الارهابية