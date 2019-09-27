أخبار مصر

حزب الاحرار الاشتراكيين يشارك في مليونية دعم الرئيس السيسي وينعي شهداء سيناء

28 سبتمبر، 2019
525 أقل من دقيقة

كتب محمد طارق

يتقدم الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بخالص العزاء الي الرئيس السيسي رئيس الجمهورية و اللواء محمد زكي وزير الدفاع في شهداء حادث الارهاب الغاشم الذي وقع في سيناء اليوم. كما تقدم بخالص العزاء الي اسر الشهداء متمنيا من الله ان يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم برحمته .

وكان طارق درويش ومجموعة من كوادر حزب الاحرار الاشتراكيين الكبار  ابرزهم اسامة عبد اللطيف و ومحمود يوسف واحمد بهجت ودعاء طلبه  وخالد قنديل  و اخرين قد شاركوا في المليونية الحاشدة التي تمت عند المنصة بمدينة نصر لتأييد ودعم الرئيس السيسي و الجيش والشرطة في مواجهة تحديات مواجهة الارهاب الاسود و القضاء علي الجماعة الارهابية  

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

16 أكتوبر، 2018
195

وزيرة الهجرة: نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج

1 ديسمبر، 2018
167

“الأرصاد” تعلن موعد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية

12 أكتوبر، 2018
263

القوات المسلحة تقاتل بشراسة كلاب الارهاب في سيناء دفاعا عن الارض والعرض

26 أكتوبر، 2018
127

الرئيس السيسي يهنئ نظيرته الإثيوبية: نتطلع لمواصلة تعزيز العلاقات

إغلاق