أخبار مصر

حزب الاحرار الاشتراكيين يطالب بمحاكمة اردوغان بتهمة التحريض علي الفوضي واثارة الفتنة داخل مصر

19 يونيو، 2019
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كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان الرئيس التركي مصاب بلوثة عقلية وهلوسة ذهنية من جراء القضاء علي احلامه الشيطانية باعادة مصر الي الولاية العثمانية التي كان يحلم بها مع قدوم جماعة الاخوان الارهابية لحكم مصر

وقال درويش ان هذا الاردوغان اعتاد الهجوم علي النظام المصري وبخاصة الرئيس السيسي لانه القائد المصري الذي دمر احلام اليقظة التركية وكسر شوكة دول الاستعمار التي كانت تحلم بالهيمنة علي الدولة المصرية وتقسيمها الي امارات ودويلات صغيرة تحقق احلام قيام دولة اسرائيل تلك الدولة التي اعطت لاردوغان الضوء الاخضر للقيام بمحاولات هدم الاستقرار واثارة الفوضي و تكريس جهود اعادة الاخوان الارهابية الي المشهد السياسي  من اجل تحقيق احلام الدول االخمسة بريطانيا وامريكا واسرائيل وقطر وتركيا

واضاف طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان اردوغان شن هجوما حادا علي الدول المصرية و تطاول علي القيادة السياسية باسلوب غير لائق يؤكد انه يحمل الكراهية والحقد لدوة حطمت اطماعه واطماع اعوانه المجرمين وان هذا الاردوغان اراد الصاق تهمة ملفقة الي نظام الرئيس السيسي بشأن وفاة مرسي (الجاسوس) لكن كل هذة الخوزعبلات بأت بالفشل امام وعي وذكاء الشعب المصري  البطل

واشار درويش ان البيان الذي اصدره تحالف الاحزاب المصرية وهو اكبر تحالف سياسي في العالم  في هذ الخصوص  جاءمعبرا عن تحالف قوي الشعب لمواجهة تحديات الباطل والشائعات المغرضة الرخيصة التي لن ولم تنال من استقرار الوطن الغالي مصر

وطالب طارق درويش من القوي السياسية اتخاذ اجراءات قانونية لتقديم اردوغان الي المحاكمة الدولية بتهمة التحريض علي العنف والفوضي بالمخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية

 

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