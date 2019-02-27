حزب الاحرار الاشتراكيين ينعي شهداء حادث قطار محطة مصر ويدين موقف القنوات المأجورة

كتب محمد طارق

تقدم الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بخالص العزاء الي اسر شهداء حادث قطار محطة مصر والذي راح ضحيته عدد من المواطننين واصيب عدد اخر صباح اليوم الاربعاء .

اكد طارق درويش ان الحادث ظاهرة حدثت في عدد كبير من بلدان العالم و تعرضت دول مثل امريكا والصين و اليابان لهذة الحوادث و انه ينبغي اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الصارمة التي تمنع تكرار مثل هذا الحادث المؤلم .

وقال رئيس حزب الاحرار ان الاعلام المعادي و العملاء قد استغلوا الحادث بدلا من التعاطف مع الضحايا وراحوا يوجهون بشن الهجوم علي الدولة المصرية علي قنواتهم الممولة والمأجورة والتي تعمل لحساب جماعة الاخوان الارهابية بقطر وتركيا مشيرا انه من الممكن ان يكون الحادث مدبرا وان جميع الاحتمالات واردة .

وارسل رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين عزاءه الي الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيا تخطي هذة الواقعة بمزيد من العمل والجهد والتحدي