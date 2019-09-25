حزب الريادة يفوض الرئيس في اتخاذ كافة اجراءات الحفاظ علي الدولة المصرية

كتب محمد طارق

ارسل حزب الريادة تفويض عام للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الاجراءات لمجابهة الارهاب الاسود والقضاء علي المموالي والخونة و اعداء الوطن وكذا اتمام خطة التنمية التي بداها لرفع الاداء الاقتصادي والخروج بالوطن الي بر الامان وهذا نص التفويض… (افوض سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ علي أمن واستقرار مصرنا الغالية والمصريين وذلك ضد الأشرار والمخربين كمال حسنين حسين عبد الوهاب عن نفسي وبصفتي رئيس حزب الريادة)