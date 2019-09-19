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حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني

19 سبتمبر، 2019
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استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على الإعلان عن اختيار حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير آجيري الذي تمت إقالته بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية 2019.
ورغم أن كل الترشيحات كانت تصب في مصلحة اختيار إيهاب جلال لقيادة الفراعنة، إلا أن الساعات الماضية شهدت تراجاعا ليدخل البدري في الصورة بقوة ويتم اختياره بسبب الإنجازات التي حققها خلال 3 ولايات قاد فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة القرار بشكل رسمي خلال دقائق.

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