حسين الزناتي: بدء حجز مصيف الساحل الشمالي بالنقابة للصحفيين وأسرهم

أعلن حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط، أنه سيبدأ غدا الأحد حجز مصيف الزملاء أعضاء النقابة وأسرهم والذي تم التعاقد عليه بالساحل الشمالي بقرية بانوراما، في إطار الخدمات التي تقدمها اللجنة للزملاء.

وأشار الزناتي إلى أن أول أفواج المصيف الى الساحل الشمالي ستكون فى ٢١ من يونيو المقبل وتستمر حتى نهاية موسم الصيف.

وأوضح الزناتي أن هناك مستويين للمصيف المستوى الأول خاص بالشاليهات والثاني بالشقق المصيفية فى قرية بانوراما بيتش وهى فى الكيلو ٧٦ بالساحل الشمالي.

وقال إن التعاقد على هذه الوحدات يأتى فى إطار برنامج الرحلات الصيفية التي تنظمها لجنة النشاط وبدأت بالإعلان عن رحلة رأس البر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.