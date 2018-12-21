حسين الشحات نجم فريق العين الإماراتي يكشف حقيقة انضمامه لصفوف الأهلي

اعلن حسين الشحات نجم فريق العين الإماراتي، حقيقة الأنباء التى تداولت مؤخرًا حول انضمامه لصفوف فريق الأهلي، عقب الإنتهاء من مواجهة ريال مدريد مساء اليوم السبت، في نهائى كأس العالم للأندية.

كشف حسين الشحات في تصريحات صحفية يبقي عندي مباراة نهائي وتطلع أخبار بالشكل ده؟، وأنا والله ماعرف حاجة عن الموضوع ده”.

وأضاف النجم الدولي حسين الشحات عن سعادته بوصول فريقه لنهائى مونديال الأندية، ومواجهة ريال مدريد أحد أكبر وأعرق الفرق في العالم، متمنيًا من الله التوفيق للعين في المباراة وتحقيق اللقب، مؤكدًا إنه سيبذل قصاري جهده من أجل اسعاد جماهير الزعيم.

كانت أنباء ترددت فى الفترة الأخيرة حول دخول النادى الأهلى فى مفاوضات مع اللاعب لتدعيم صفوف الأحمر فى يناير المقبل.

