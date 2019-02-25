محافظات

حسين سعد موجة أول مركز بمديرية الترببة والتعليم بالقليوبية

25 فبراير، 2019
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التايم المصرية /

أصدر الأستاذ / طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قرارا بندب الأستاذ / حسين سعد موجه أول لغة عربية بإدارة شبين القناطر للعمل موجها أول مركز بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية

يأتي ذلك في إطار حرص الأستاذ / طه عجلان علي الإستفادة من الخبرات وأصحاب الكفاءات في العمل ووضعهم في المكانة التي يستحقونها

جدير بالذكر أن الأستاذ / حسين سعد تميز بالكفاءة العلمية وقدرتة علي مواجهة الصعوبات وحلها وإتضح ذلك من خلال حله لمشكلة العجز في اللغة العربية بإدارة شبين القناطر كما عرف عنه حسن السمعة وطيب الخلق

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