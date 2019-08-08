حصرياً للتايم المصرية – بعد لقاء التايم المصرية إدراج دواء البربجبالين لجدول المخدرات

حصرياً بعد لقاء محرري التايم المصرية وحيد العطار وعلى عجاج بوكيل وزارة الصحة بالقليوبية دكتور حمدي الطباخ إدراج مادة البربجبالين لجدول المخدرات

التايم المصرية / وحيد العطار – على عجاج

خلال هذا الأسبوع ورد للتايم المصرية العديد من الشكاوى من إستخدام البعض لمستحضرات مادة البربجبالين كمادة مخدرة وليس العلاج على الفور تم عقد لقاء صحفي من محرري جريدة وموقع التايم المصرية وحيد العطار وعلى عجاج مع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدي الطباخ ويسأله عن مادة البربجبالين وتأثيرها المخدر واستخدام البعض لتلك المادة ومستحضراتها ومشتقاتها كمخدر وليس العلاج

صرح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن هذه المادة بالفعل مادة مخدرة ولكنها تستخدم كمهدء لبعض الحالات النفسية ولكن البعض للأسف إستخدمها إستخدام سيئ كمخدر خاصة بعد إدراج الترامادول ومشتقاته لجدول المخدرات وتهديد الرقابة على توزيعة وصرفة بالصيدليات.

وعن سؤال دكتور حمدي الطباخ عن إمكانية إدراج البربجبالين لجدول المخدرات ؟

صرح أنه ليس من المعقول أن مجموعة ممن غيبت عقولهم أن يحددو المجتمع إتجهاتة فهذا الدواء ” البربجبالين يحدده الأطباء لبعض المرضى الذين يعانون من حالات إضطرابات نفسية فيستخدمونه كمهدء شديد لهذه الحالات ولكن يجب تشديد الرقابة والعقوبة على كل من يستخدم مثل هذه الأدوية التي يحتاج إليها البعض في العلاج لمن يستخدمونها إستخدامات سيئة ويدمنونها كالمخدرات

هذا وقد أصدرت وزارة الصحة المصرية اليوم قرارا بإضافةمادة البربجبالين وأملاحهاوإيثراتها ونظائرها وأماله نظائرها وإستراتها ومستحضراتها إلي الفقرة “د” من الجدول رقم 3 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960

كما تضاف المستحضرات التي تحتوي على مادة البربجبالين وأملاحها وإيثراتها ونظائرها وأملاحها نظائرها وإستراتها ومستحضراتها إلي الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة الصحية.