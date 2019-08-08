حصريا للتايم المصرية /

مصطفي القاضي يصرح

إفتتاح 3 قاعات حضانات بسعة 40 حضانة علي أعلي مستوي بمستشفي بنها الجامعي

إفتتاح مستشفي كبيرة علي أحدث طراز بمستشفي بنها الجامعي

التايم المصرية / وحيد العطار – علي عجاج

صرح الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستسفيات بنها الجامعي في تصريحا حصريا لجريدة وموقع التايم المصرية.

أنه في إطار المجهودات التي تبذلها إدارة مستشفي بنها الجامعي بالتعاون مع كلية الطب بنها وبرعاية الدكتور جمال سعيد رئيس جامعة بنها لذيادة الطاقة الإستعابية بالحضانات والتي تشهد إقبالا متزايد يومياً ولا نستطيع تلبية إحتياجات المواطنين من الحضانات لأطفالهم ونشعر بكل تأكيد بما يشعر به الأهالي من حالات الضيق والألم الذي يشعرون به عند عدم الحصول علي حضانان لأطفالهم

لذلك سعينا بكل طاقتنا لتوفير أقصي درجات الخدمة الطبية لأهالينا من مواطني القليوبية وكانت هذه المفاجأت الحصرية التي إختصها دكتور مصطفي القاضي لجريدة وموقع التايم المصرية وهي

سيتم إفتتاح عدد 3 قاعات حضانات سعة 40 حضانة مذودة بأحدث أجهزة تكييف وبأحدث الأجهزة الطبية وذلك خلال أقل من شهرين

كما صرح الدكتور مصطفي القاضي أنه سيتم إفتتاح عدد 16 غرفة عمليات تعمل بنظام الكبسولة وهي أحدث غرفة عمليات علي المستوي العالمي وذلك لذيادة الطاقة الإستعابية لغرف العمليات بمستشفي بنها الجامعي

وفي سؤال للدكتور مصطفي القاضي عن تفكير قيادات مستشفى بنها الجامعي في حلول لذيادة الطاقة الإستعابية المستشفى لاستقبال المرضى ؟

صرح الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستسفيات بنها الجامعي أن هذا الخبر حصري وخاص للتايم المصرية

أنه جاري الإعداد لإنشاء مستشفى كبيرة على أحدث طراز وبأحدث الأجهزة الطبية العالمية وأكد القاضي أنه لم يتبقى سوى موافقة واحدة فقط لبدء العمل بالتوسل بمستشفي بنها الجامعي بعد الحصول علي كل الموافقات الرسمية وأكد القاضي أن العمل في المستشفى الجديد ستكون نهاية هذا العام إن شاء الله

هذا وقد وجه الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستسفيات بنها الجامعي الشكر والتقدير بكاء من معالي الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على مايبذلونه من مجهودات عظيمة ومتابعة الخطوات لإنشاء المستشفى وتيسير كل ما يعوق العمل من إجا بدء العمل في توقعات مستشفى بنها الجامعي

الرؤية المستقبلية لكلية طب بنها

مشروع التأمين الصحي الجديد

هذا ما سوف تعرضه في العدد القادم من لقاء الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستسفيات بنها الجامعي إنتطرونا في العدد القادم من جريدة وموقع التايم المصرية