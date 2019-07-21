حقا أخر زمن – أب يحبس نجله مقيدا في حجرة حتي الوفاة

التايم المصرية / وحيد العطار

حقا وكأننا في أخر الزمان حين يتجرد الأب من مشاعر الرحمة والإنسانية وكل مشاعر الرحمة التي منحها له الله.

فقد شهد نجع الحزين قرية المهدية مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة حالة من الحزن عمت أرجاء النجع والقرية حين تجرد أب من كل المشاعر الإنسانية ويقوم بتكتيف إبنه من اليدين والقدمين بالحديد ويحبسة داخل حجرة بشقتة ويمنع عنه الأكل لمدة إسبوع بسبب إعاقتة الذهنية ولا يبالي بأن إبنه لا يدري بما يدور حوله من أحداث وترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء مجدي القمري بلاغا من المستشفي المركزي بمركز أبو المطامير يفيد بوصول خير الله. س 21 عام جثة هامدة وتوجد به عدة إصابات وكدمات وزرقان حول اليدين والقدمين

وبتحريات المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث المركز كشفت الأم عن المستور والتي أدلت بأقولها قائلة آن زوجها قام بتكبيل إبنه المعاق زهنيا بالحديد من اليدين والقدمين وحبسه داخل حجرة بالمنزل بحجة أنه يقوم بقذف الماره في الشارع بالحجارة ومنع عنه الطعام والشراب لمدة إسبوع حتي سقط الإبن جثة هامدة

تمكنت رجال مباحث شرطة أبو المطامير برئاسة المقدم ماجد الحبشي رئيس المباحث من القبض علي الأب القاتل وبمواجهته إعترف بجريمتة فتم إحالتة لنيابة أبو المطامير والتي قررت برئاسة المستشار عمرو رئيس النيابة حبس الوالد 4 أيام وإخلاء سبيل الأم