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حقيقة انتقال جنش للدورى السعودى

19 يونيو، 2019
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نفت مصادر مطلعة بنادى الزمالك، الأنباء الواردة حول تلقى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروى الأول ومنتخب مصر، عرضًا من أحد الأندية الكبرى بالدورى السعودى، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت المصادر، إن الزمالك لم يتلق أى عرضًا رسميًا من أندية بالدورى السعودى لضم جنش فى الميركاتو الصيفى، مشيرًا إلى أن مسئولي القلعة البيضاء متمسكين باستمرار الحارس نظرًا لكونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق.

يذكر أن محمود عبد الرحيم جنش قد قام بتجديد عقده مع الزمالك مؤخرا لمدة موسمين .

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